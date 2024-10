Omicidio Mollicone, i giudici: “Non ci sono prove sui Mottola” (Di venerdì 11 ottobre 2024) (Adnkronos) – Non ci sono le prove, il movente è "evanescente". Per questo la Corte d'Assise d'Appello di Roma il 12 luglio ha assolto gli imputati nel processo per l'Omicidio di Serena Mollicone, la giovane di Arce uccisa nel 2001. ''Questa Corte ritiene di non avere le prove della colpevolezza degli odierni imputati, e sa L'articolo Omicidio Mollicone, i giudici: “Non ci sono prove sui Mottola” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di venerdì 11 ottobre 2024) (Adnkronos) – Non cile, il movente è "evanescente". Per questo la Corte d'Assise d'Appello di Roma il 12 luglio ha assolto gli imputati nel processo per l'di Serena, la giovane di Arce uccisa nel 2001. ''Questa Corte ritiene di non avere ledella colpevolezza degli odierni imputati, e sa L'articolo, i: “Non cisui” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

“Nessuna prova contro i Mottola” - i giudici del processo Mollicone : “Se ci sono lo dirà la Cassazione” - Secondo il Ris le tracce di legno sul nastro adesivo che avvolgeva il capo della vittima, trovata morta il 3 giugno 2001 in un boschetto, erano compatibili con la porta della caserma. “Non vi è certezza che la barbara uccisione della povera Serena sia avvenuta nella caserma dei Carabinieri di Arce: non è certo che la ragazza sia entrata in quel luogo, non è certo che sia stata scagliata contro ... (Ilfattoquotidiano.it)

