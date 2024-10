Nuoto di fondo, Italia sperimentale per la tappa di Coppa del Mondo a Setubal (Di venerdì 11 ottobre 2024) Un’Italia numerosa e sperimentale quella che si presenta al via della terza tappa della Coppa del Mondo di Nuoto di fondo. Nelle acque libere di Setubal, in Portogallo, la compagine del Bel Paese sarà composta da un gruppo di atleti di cui non fanno parte i soliti primattori. Le Olimpiadi di Parigi hanno lasciato i segni in tutti i sensi per Gregorio Paltrinieri e Domenico Acerenza. Greg, argento nei 1500 e bronzo negli 800 stile libero in vasca, aveva già deciso di prendersi una pausa per ricaricare le pile dopo aver spinto al meglio delle sue possibilità nel triennio che l’ha portato ai Giochi. La frattura al gomito rimediata nella serata della cerimonia di chiusura ha costretto Paltrinieri a stare a riposo e anche a pensare al proprio futuro. L’intenzione è quella di proseguire, ma vedremo nei tempi e nei modi. Oasport.it - Nuoto di fondo, Italia sperimentale per la tappa di Coppa del Mondo a Setubal Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Un’numerosa equella che si presenta al via della terzadelladeldidi. Nelle acque libere di, in Portogallo, la compagine del Bel Paese sarà composta da un gruppo di atleti di cui non fanno parte i soliti primattori. Le Olimpiadi di Parigi hanno lasciato i segni in tutti i sensi per Gregorio Paltrinieri e Domenico Acerenza. Greg, argento nei 1500 e bronzo negli 800 stile libero in vasca, aveva già deciso di prendersi una pausa per ricaricare le pile dopo aver spinto al meglio delle sue possibilità nel triennio che l’ha portato ai Giochi. La frattura al gomito rimediata nella serata della cerimonia di chiusura ha costretto Paltrinieri a stare a riposo e anche a pensare al proprio futuro. L’intenzione è quella di proseguire, ma vedremo nei tempi e nei modi.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nuoto di Fondo - parte la stagione di Coppa del Mondo : l’Italia a Setubal - Nelle acque portoghesi gareggeranno tanti Azzurri nella distanza olimpica di 10 km. it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. L’Italia partecipa alla competizione di Coppa del Mondo con tanti giovani e veterani. (Ilfaroonline.it)

Nuoto - Cdm fondo Setubal 2024 : undici gli Azzurri al via - The post Nuoto, Cdm fondo Setubal 2024: undici gli Azzurri al via appeared first on SportFace. Tutto pronto per la terza tappa della Coppa del mondo di nuoto di fondo 2024, che prenderà il via sabato a Setubal, in Portogallo. Saranno, infatti, undici gli Azzurri in gara: Giulia Berton (Marina Militare), Silvia Ciccarella (Carabinieri), Andrea Filadelli (Marina Militare / Superba Nuoto), Giulia ... (Sportface.it)

Nuoto di fondo - l’Italia cerca gli eredi di Paltrinieri e Acerenza. Ma bisognerà attendere… - 5 km 16-17 anni e che promette molto bene. Il 19enne partenopeo, tesserato per Fiamme Oro e CC Napoli, è allievo di Pietro Bonanno, esattamente come i fratelli Mario, Pasquale, protagonisti ad altissimi livelli, e la giovane Chiara Sanzullo, anche lei sul podio (argento nella 10 km) ai recenti campionati iridati giovanili. (Oasport.it)