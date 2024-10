Spazionapoli.it - Notizie SSC Napoli, Kvara e Lobotka in campo con le Nazionali: com’è andata

(Di venerdì 11 ottobre 2024) I due giocatori della SSC, Khvichatskhelia e Stanislav, questa sera, sono scesi inrispettivamente con la Georgia e la Slovacchia. Sosta per le, la seconda di questa stagione, particolarmente serena per il, che ha chiuso al primo posto in classifica della Serie A dopo sette giornate, oltre che con una ritrovata convinzione dei propri mezzi. Certamente, c’è ancora da lavorare sul piano della prestazione per Antonio Conte, che però può contare su un gruppo che sta man mano assorbendo quelle che sono i suoi dettami tecnico – tattici. Questa parentesi può essere importante per i vari calciatori azzurri impegnati con le rispettive selezioni, che in quest’occasione ammontano a ben dodici giocatori.