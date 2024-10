Iltempo.it - "Non ce ne andiamo". Libano, Crosetto a Israele: "Non prendiamo ordini da nessuno"

(Di venerdì 11 ottobre 2024) «L'Italia non prendedasoprattutto se è in un luogo in nome delle Nazioni Unite con il compito di mantenere la pace. Non saremmo mai noi che ci spostiamo perché arriva qualcuno che con la forza ci dice "spostatevi perché stiamo andando a combattere". Noi siamo lì e ci rimaniamo con la fierezza di un mandato che abbiamo ricevuto dalle Nazioni unite». Lo afferma il ministro della Difesa Guido, in visita in Kosovo, all'indomani dell'attacco a Unifil. «Al contempo pretendo il rispetto che pretende una nazione amica impegnata in una missione internazionale di pace», conclude. «Il diritto internazionale deve essere rispettato da tutti, compreso. Se ha esigenze da rappresentare lo faccia all'Onu, non chiedendo di spostarsi.