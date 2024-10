361magazine.com - Myriam Mazza porta a PharmEvolution “Beauty and Best”

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Numeri, analisi e prospettive della cosmesi e dermocosmesi in farmacia “and” è l’evento che si tiene nell’ambito di, la convention della farmaceutica in programma dall’11 al 13 ottobre al Centro SiciliaFiera di Catania. Al centro della manifestazione vi è il benessere declinato in tutte le sue forme, dalla salute fisica alla bellezza intesa come cura di sé e diritto a star bene nella propria pelle. Il direttore scientifico dell’evento è, farmacista cosmetologia, già insignita della pergamena del Leone d’Oro al Gran Premio internazionale di Venezia.