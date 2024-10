Mostre, laboratori e spettacoli. I giorni di "Humanities Festival" (Di venerdì 11 ottobre 2024) "Scoprire la pace, percorsi di giustizia per la guarigione del mondo": è questo il tema che da martedì a venerdì prossimo animerà le aule dell’Università di Macerata, assieme alle vie e ai palazzi della città. La seconda edizione del Macerata Humanities Festival accoglierà pensatori, artisti e studiosi delle più diverse discipline umanistiche e sociali, uniti in riflessioni e incontri sull’essenziale tema dell’edizione: la pace, considerata nei suoi aspetti individuali e interpersonali, fino al suo ruolo nelle dinamiche geopolitiche. "La pace è un tema scomodo di cui non si parla proprio – ha dichiarato il rettore Unimc, John McCourt –, che quest’anno abbiamo scelto come focus dell’Humanities Festival. Ilrestodelcarlino.it - Mostre, laboratori e spettacoli. I giorni di "Humanities Festival" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) "Scoprire la pace, percorsi di giustizia per la guarigione del mondo": è questo il tema che da martedì a venerdì prossimo animerà le aule dell’Università di Macerata, assieme alle vie e ai palazzi della città. La seconda edizione del Macerataaccoglierà pensatori, artisti e studiosi delle più diverse discipline umanistiche e sociali, uniti in riflessioni e incontri sull’essenziale tema dell’edizione: la pace, considerata nei suoi aspetti individuali e interpersonali, fino al suo ruolo nelle dinamiche geopolitiche. "La pace è un tema scomodo di cui non si parla proprio – ha dichiarato il rettore Unimc, John McCourt –, che quest’anno abbiamo scelto come focus dell’

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Le Proposte della Fondazione Giorgio De Marchis - La Fondazione Giorgio de Marchis Bonanni d'Ocre nel mese di ottobre 2024 presenta una serie di proposte culturali diversificate. (itinerarinellarte.it)

Tesori del bosco, nuova edizione. Degustazioni e spettacoli in centro - Funghi e tartufi, ma non solo, nella 27ª edizione dei "Tesori del bosco", la mostra mercato in calendario per dopodomani a Cingoli, nella tensostruttura in piazza Vittorio Emanuale II dalle 9 alle 20. (ilrestodelcarlino.it)

“Procopio illustra il Mito”, visita speciale per studenti scuole elementari - di Chiara Luzi Alcune classi delle scuole elementari di Ascoli Piceno hanno avuto l'opportunità di partecipare a una visita speciale presso il Palazzo dei Capitani, in Piazza del Popolo. I giovani stu ... (youtvrs.it)