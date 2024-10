Meloni: inaccettabili attacchi a Unifil (Di venerdì 11 ottobre 2024) 19.50 "Torno a condannare quanto accaduto", ha detto la premier Giorgia Meloni al vertice Med-9 a Cipro, riferendosi agli attacchi israeliani contro il contingente Unifil nel Libano meridionale. L'attacco per Meloni "viola la risoluzione 1701 dell'Onu e il governo ha protestato con decisione. Con Macron e con Sanchez abbiamo deciso di stilare una dichiarazione comune". "Abbiamo discusso di competitività europea. Su questo tema è il momento di passare dalle parole ai fatti". Operativo a giorni accordo con Albania su migranti. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) 19.50 "Torno a condannare quanto accaduto", ha detto la premier Giorgiaal vertice Med-9 a Cipro, riferendosi agliisraeliani contro il contingentenel Libano meridionale. L'attacco per"viola la risoluzione 1701 dell'Onu e il governo ha protestato con decisione. Con Macron e con Sanchez abbiamo deciso di stilare una dichiarazione comune". "Abbiamo discusso di competitività europea. Su questo tema è il momento di passare dalle parole ai fatti". Operativo a giorni accordo con Albania su migranti.

