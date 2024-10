Medioriente: Idf, sparato contro minaccia a 50 metri da base Unifil (Di venerdì 11 ottobre 2024) Beirut (Libano), 11 ott. (LaPresse/AP) – In relazione al ferimento di due caschi blu di Unifil, le forze israeliane di difesa (Idf) fanno sapere, stando ai primi risultati dell’indagine sull’incidente, che le truppe dello Stato ebraico nel sud del Libano avevano identificato una minaccia a circa 50 metri dalla posizione di Unifil e hanno risposto al fuoco finendo con colpire la postazione della missione Onu e ferendo i due peacekeeper. Lapresse.it - Medioriente: Idf, sparato contro minaccia a 50 metri da base Unifil Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Beirut (Libano), 11 ott. (LaPresse/AP) – In relazione al ferimento di due caschi blu di, le forze israeliane di difesa (Idf) fanno sapere, stando ai primi risultati dell’indagine sull’incidente, che le truppe dello Stato ebraico nel sud del Libano avevano identificato unaa circa 50dalla posizione die hanno risposto al fuoco finendo con colpire la postazione della missione Onu e ferendo i due peacekeeper.

