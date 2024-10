Mazzanti Automobili all'asta: l'azienda produttrice di hypercar in liquidazione giudiziale (Di venerdì 11 ottobre 2024) Uno dei fiori all'occhiello della produzione artigianale del territorio pisano è finito all'asta. Anche se si tratta di un'azienda che ha imposto il proprio marchio nel settore delle auto di lusso, possiamo a tutti gli effetti parlare di eccellenza artigianale: la Mazzanti Automobili, infatti Pisatoday.it - Mazzanti Automobili all'asta: l'azienda produttrice di hypercar in liquidazione giudiziale Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Uno dei fiori all'occhiello della produzione artigianale del territorio pisano è finito all'. Anche se si tratta di un'che ha imposto il proprio marchio nel settore delle auto di lusso, possiamo a tutti gli effetti parlare di eccellenza artigianale: la, infatti

Mazzanti Automobili : Aperta la Gara per la Cessione del Marchio Storico di Hypercar - La storica azienda toscana Mazzanti Automobili, celebre per la produzione di Hypercar di lusso come la prestigiosa Evantra, è ufficialmente in vendita. È stata infatti pubblicata la gara per la cessione del marchio e dell’intero complesso aziendale, una notizia che ha subito catturato... (Today.it)

Mazzanti automobili - l’asta : prezzo base di 1 - 6 milioni. Caccia agli investitori - Non solo, in vendita ci sono anche altri beni strumentali e attrezzature varie. Non resta ora che aspettare che qualcuno si faccia avanti per far ripartire il sogno. E’ questa la cifra che l’Istituto vendite giudiziarie di Pisa ha pubblicato nell’avviso dell’asta giudiziaria. Il prezzo base sarà di 1,61 milioni al netto degli oneri per circa 137mila euro. (Lanazione.it)