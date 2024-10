Manovra: Conte, 'la tasse le hanno già introdotte e aumenteranno' (Di venerdì 11 ottobre 2024) Roma, 11 ott (Adnkronos) - "Le tasse le hanno già introdotte, già ci sono e aumenteranno perchè il governo ha sottoscritto un Patto di stabilità con 13 miliardi di tasse e nuovi tagli". Lo ha detto Giuseppe Conte, a Genova, parlando della Manovra. Liberoquotidiano.it - Manovra: Conte, 'la tasse le hanno già introdotte e aumenteranno' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Roma, 11 ott (Adnkronos) - "Lelegià, già ci sono eperchè il governo ha sottoscritto un Patto di stabilità con 13 miliardi die nuovi tagli". Lo ha detto Giuseppe, a Genova, parlando della

