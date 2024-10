Malfitano: “Lukaku importante per il Napoli, ad Empoli..” (Di venerdì 11 ottobre 2024) Mimmo Malfitano, giornalista, è intervenuto a “Napoli Magazine Live”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco le sue dichiarazioni: “Politano? L’unica cosa che mi ha impressionato dell’Italia è la forza sugli esterni. Politano merita la Nazionale, ma chi mi ha fatto penare è stata la difesa, perché il Belgio è arrivato troppo facilmente al tiro. Non è causale dopo l’espulsione di Pellegrini. Non si è sentita l’assenza di Politano. Ho visto bene Cambiaso e Dimarco. Anche la coppia d’attacco va bene, fino all’espulsione stava tenendo testa al Belgio. E’ un pari che non guasta, direi che per il momento il lavoro è apprezzabile della Nazionale. Terzotemponapoli.com - Malfitano: “Lukaku importante per il Napoli, ad Empoli..” Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di venerdì 11 ottobre 2024) Mimmo, giornalista, è intervenuto a “Magazine Live”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio, che approfondisce i temi proposti sul web daMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco le sue dichiarazioni: “Politano? L’unica cosa che mi ha impressionato dell’Italia è la forza sugli esterni. Politano merita la Nazionale, ma chi mi ha fatto penare è stata la difesa, perché il Belgio è arrivato troppo facilmente al tiro. Non è causale dopo l’espulsione di Pellegrini. Non si è sentita l’assenza di Politano. Ho visto bene Cambiaso e Dimarco. Anche la coppia d’attacco va bene, fino all’espulsione stava tenendo testa al Belgio. E’ un pari che non guasta, direi che per il momento il lavoro è apprezzabile della Nazionale.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Malfitano : “Il Napoli lotterà con l’Inter fino alla fine” - Ne sento tante in questo periodo sulla tattica e su quello che dovrebbe fare Conte. Ecco le sue dichiarazioni: “La commozione di De Laurentiis? Fisiologicamente, dopo i 65 anni, inizia una fase molto emotiva. Dobbiamo essere fiduciosi, ADL ha investito tanto per vincere sicuramente, a Conte non gli basta il secondo posto e vuole vincere, anche se non lo dice. (Terzotemponapoli.com)

Malfitano : “Lukaku il più forte acquisto fatto dal Napoli. Conte? Non possiamo dirgli come deve giocare” - . Lui saprà sfruttare le caratteristiche dei suoi calciatori: inizierà con il 3-4-2-1, ma avrà tante di quelle variabili, che accontenterà tutti”. com. Possiamo avanzare delle ipotesi, ma non possiamo consigliare a Conte come deve far giocare il Napoli. Il giornalista sportivo Mimmo Malfitano ha condiviso le sue impressioni sul momento attuale del Napoli e sulle prospettive della squadra ... (Napolipiu.com)

Malfitano : “Napoli - McTominay è un calciatore di grande affidabilità - Conte la garanzia di questo mercato” - Conte è la garanzia di questo mercato, i nuovi acquisti sono arrivati grazie all’input del tecnico. . Centrocampo? Se Conte insisterà con la difesa a tre, o fa il 3-4-3 o il 3-5-2. Di seguito quanto da lui affermato. Lukaku? E’ un calciatore che ha sempre garantito 20-25 gol a stagione, ce l’ha nel suo modo di giocare. (Terzotemponapoli.com)