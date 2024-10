LIVE – Trapani-Messina 0-1, Serie C 2024/2025 (DIRETTA) (Di venerdì 11 ottobre 2024) Alle 20:30 di oggi, venerdì 11 ottobre Trapani e Messina scenderanno in campo in occasione della nona giornata del girone C di Serie C 2024/2025. Ottava posizione per il Trapani che ha tredici punti in classifica e punta ad incrementare il bottino. Diversa la situazione in casa Messina che ha ottenuto una sola vittoria, con quattro pareggi e tre sconfitte. Troppo pochi sette punti per le ambizioni dei siciliani, che puntano ad invertire la rotta in trasferta. Sportface.it vi offrirà una DIRETTA testuale a partire dal fischio d’inizio. COME SEGUIRE IL MATCH PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5 Trapani (4-3-3): Seculin; Ciotti, Celiento, Silvestri, Sabatino; Karic, Carraro, Carriero; Kanoute, Lescano, Fall. A disposizione: D’Aniello, Salamone, Martina, Gelli, Marino, Udoh, Spini, Bifulco, Crimi All. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Alle 20:30 di oggi, venerdì 11 ottobrescenderanno in campo in occasione della nona giornata del girone C di. Ottava posizione per ilche ha tredici punti in classifica e punta ad incrementare il bottino. Diversa la situazione in casache ha ottenuto una sola vittoria, con quattro pareggi e tre sconfitte. Troppo pochi sette punti per le ambizioni dei siciliani, che puntano ad invertire la rotta in trasferta. Sportface.it vi offrirà unatestuale a partire dal fischio d’inizio. COME SEGUIRE IL MATCH PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5(4-3-3): Seculin; Ciotti, Celiento, Silvestri, Sabatino; Karic, Carraro, Carriero; Kanoute, Lescano, Fall. A disposizione: D’Aniello, Salamone, Martina, Gelli, Marino, Udoh, Spini, Bifulco, Crimi All.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

MOVIOLA – Trapani-Messina - ospiti in 10 : Anzelmo espulso al 21? - . Giusto quindi da regolamento il provvedimento disciplinare dell’arbitro Andrea Zanotti di Rimini. Un’ingenuità quella del classe 2004, che ha fermato un’azione promettente. Sul risultato di 0-0, al 21?, Anzelmo ha perso palla e ha commesso fallo su Carriero, rimediando così il secondo cartellino giallo della sua partita. (Sportface.it)

LIVE – Trapani-Messina 0-0 - Serie C 2024/2025 (DIRETTA) - : Modica. A disposizione: Curtosi, Di Bella, Ndir, Mamona, Re, Luciani, Cominetti, Ortisi, Adragna, Mameli, Di Palma, Paratore. Diversa la situazione in casa Messina che ha ottenuto una sola vittoria, con quattro pareggi e tre sconfitte. it vi offrirà una diretta testuale a partire dal fischio d’inizio. (Sportface.it)

Trapani-Messina oggi in tv : canale - orario e diretta streaming Serie C 2024/2025 - COME VEDERE TRAPANI-MESSINA IN TV Trapani-Messina sarà visibile oggi in tv su Sky Sport Calcio e in streaming su Sky Go e anche su NOW. Trapani-Messina sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match della nona giornata del girone C della Serie C 2024/2025. (Sportface.it)