L' infiltrato iraniano a Washington | il piano segreto per colpire nel cuore degli Usa

Da ormai quarant'anni l'Iran si è infiltrato negli Stati Uniti attraverso diversi suoi agenti ed è in grado di mobilitare strutture finanziarie e di propaganda, oltre che uomini armati per colpire sul territorio americano. Un rapporto del Program on Extremism della George Washington University, Propaganda, Procurement and Lethal Operations. Iran's Activities Inside America, rivela che dal 2000 a oggi 142 persone sono state indagate su diversi fronti dall'autorità giudiziaria Usa per attività collegate a Hezbollah, la maggior parte per riciclaggio di denaro, frodi e contrabbando, ma anche per traffico di clandestini, commercio illegale di armi e attività di spionaggio.

