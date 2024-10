Ilgiorno.it - L’imbrattatore seriale: "Colpisce le facciate di scuole appena rifatte"

(Di venerdì 11 ottobre 2024) di Marianna Vazzana Le scritte a colpi di bombolette spray sull’intonaco immacolato. Bersaglio del graffitaro “Sayer“ sono ledelle, soprattutto se tinteggiate di fresco: l’ultimo assalto è alla primaria Pimentel di via Russo, in zona Turro, dove "i lavori di ristrutturazione e ripristino delle pareti ad opera del Comune erano terminati circa 10 giorni fa", fa sapere Fabiola Minoletti, vicepresidente del Coordinamento comitati milanesi ed esperta di graffitismo vandalico. "Sayer ha colpito nel weekend". Lo stesso, stando alle “tag“, firme comparse sui muri, aveva precedentemente imbrattato l’istituto tecnico statale Pier Paolo Pasolini in via Bistolfi, zona Ortica,ripulito per mano di volontari del Coordinamento dei comitati milanesi. Stessa sorte per l’Istituto Vespucci in viale Rimembranze di Lambrate.