Iltempo.it - Le tessere di Vannacci si moltiplicano da sole: i conti non tornano

Leggi tutta la notizia su Iltempo.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Ledell'associazione «Il mondo al Contrario» non seguono le noiose regole dell'aritmetica, che dettano una sequenza precisa dei numeri, ma siin modo esponenziale. Il caso è stato denunciato da Francesco Grimaldi, ex presidente del Lazio dell'associazione di Filomeni, ora passato con Marco Belviso nella neonata associazione «Riprendiamoci l'Italia». Grimaldi il 13 gennaio di quest'anno si iscrive col figlio, lui prende la tessera cartacea numero 218 e il figlio la 219. Solo che quando arriva la tessera in pdf via mail inon, Grimaldi si ritrova con la numero 47545 e il figlio con la 65937. Ma le stranezze non finiscono qua. Leinfatti arrivano anche a chi non le ha richieste. È il caso di un signore che aveva scritto all'associazione per lamentarsi delle dichiarazioni del generale sulle classi differenziate.