La proposta di Rosa (Club Forza Silvio): "A Montesilvano realizzare finalmente un cimitero per animali d'affezione" (Di venerdì 11 ottobre 2024) realizzare a Montesilvano, che si è già dotata da sei anni di un apposito regolamento comunale, un cimitero per animali d'affezione. A chiederlo Il presidente del "Club Forza Silvio Patto per la libertà" di Montesilvano Roberto Rosa che lancia la proposta rivolta all'interà comunità e Ilpescara.it - La proposta di Rosa (Club Forza Silvio): "A Montesilvano realizzare finalmente un cimitero per animali d'affezione" Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it (Di venerdì 11 ottobre 2024), che si è già dotata da sei anni di un apposito regolamento comunale, unperd'. A chiederlo Il presidente del "Patto per la libertà" diRobertoche lancia larivolta all'interà comunità e

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Furto nel distretto sanitario di Montesilvano : i ladri forzano la cassaforte - ma trovano solo il fondo cassa - Hanno approfittato del fine settimana per fare irruzione nel distretto sanitario di Montesilvano e compiere il furto, ma come spesso accade sono stati più i danni che il frutto del bottino calcolato in 120 euro di fondo cassa e le monete recuperate dalle macchinette. Ad accorgersi di quanto... (Ilpescara.it)