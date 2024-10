Inter-news.it - Koopmeiners, forfait praticamente certo con la Lazio! E con l’Inter?

Leggi tutta la notizia su Inter-news.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) L’infortunio di Teunsembra essere più serio del previsto in casa Juventus. Con laè a fortissimo rischio. Dubbi contro. L’INFORTUNIO – Teunpotrebbe saltare la sfida cruciale controa causa di una frattura lievemente scomposta della seconda costa destra. L’infortunio, emerso durante l’ultimo match contro il Cagliari, sembrava inizialmente poca roba. Ma successivamente dopo aver lasciato la nazionale, è rientrato per fare gli esami con la Juventus. Lo scorso novembre, infatti, anche Manuel Locatelli fu costretto a lasciare il raduno della Nazionale italiana per una problematica identica, una frattura alla costola, e saltò proprio la sfida controe le successive partite.