Quifinanza.it - Italia a due velocità, stabilità al Nord e sfida all’occupazione al Sud

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Stanno arrivando i nuovi rendiconti sociali Inps e i dati, ancora parziali, fotografano un’che corre a due. Mentre all’economia e l’occupazione mantengono una certa solidità, il Sud e le isole continuano a soffrire di un profondo divario occupazionale. I numeri raccontano una realtà di forti contrasti regionali, con Pil e tassi di disoccupazione che evidenziano la distanza tra le aree del Paese. Come sta l’economiana: i dati regionali L’andamento economico e occupazionale innel 2023 evidenzia una notevole eterogeneità tra le varie regioni del Paese. Il Pil nazionale è sostenuto principalmente dalle regioni settentrionali, con la Lombardia che si conferma come il motore economico d’, contribuendo in maniera significativa con un Pil di circa 450 miliardi di euro.