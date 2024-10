Istituto omnicomprensivo: premiati gli studenti che si sono distinti (Di venerdì 11 ottobre 2024) Si è tenuta la cerimonia di premiazione degli studenti dell’Istituto omnicomprensivo che si sono distinti al termine dei rispettivi cicli di studio e corsi di specializzazione. La Direttore dell’Usr (Ufficio scolastico regionale) Donatella D’Amico, che aveva inaugurato l’anno scolastico invitando i ragazzi al massimo impegno per contribuire alla crescita della società di domani, ha presenziato alla cerimonia insieme alla Dirigente dell’omnicomprensivo Rita Di Persio; Adolfo Marinangeli, Fabrizio Vergari e Leonello Marcolini, rispettivamente sindaci di Amandola, Santa Vittoria in Matenano e assessore di Montefortino; i rappresentanti della Pro Loco amandolese, le associazioni ‘Lions Sibillini’ ed ‘Ex Allievi del Mattei’. Ilrestodelcarlino.it - Istituto omnicomprensivo: premiati gli studenti che si sono distinti Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Si è tenuta la cerimonia di premiazione deglidell’che sial termine dei rispettivi cicli di studio e corsi di specializzazione. La Direttore dell’Usr (Ufficio scolastico regionale) Donatella D’Amico, che aveva inaugurato l’anno scolastico invitando i ragazzi al massimo impegno per contribuire alla crescita della società di domani, ha presenziato alla cerimonia insieme alla Dirigente dell’Rita Di Persio; Adolfo Marinangeli, Fabrizio Vergari e Leonello Marcolini, rispettivamente sindaci di Amandola, Santa Vittoria in Matenano e assessore di Montefortino; i rappresentanti della Pro Loco amandolese, le associazioni ‘Lions Sibillini’ ed ‘Ex Allievi del Mattei’.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Umbria Fashion Vetrina per le scuole. E tra gli ospiti ci sarà l’attore Sergio Múñiz - Umbria Fashion a Perugia: evento che unisce moda, arte e solidarietà. Sergio Múñiz testimonial della seconda edizione. Studenti coinvolti in competizioni artistiche ispirate a Perugino e Gerardo Dotto ... (lanazione.it)

Roccadaspide: il “Castello Filomarino” si tinge di rosa nel mese della prevenzione - La campagna Pink Your life, mira a sensibilizzare sull'importanza della prevenzione. Le iniziative del comune di Roccadaspide ... (infocilento.it)

NUOVO ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - Partenza a razzo per l’istituto omnicomprensivo Formicola, Liberi e Pontelatone - 15:11:08 Brillante avvio con una pluralità di progetti messi in campo in questo inizio di anno scolastico 2024/2025 all’Istituto Omnicomprensivo Formicola Liberi Pontelatone, guidato in maniera sapien ... (casertafocus.net)