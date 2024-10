Intrusione di droni dal Libano, sirene in Israele (Di venerdì 11 ottobre 2024) Due droni hanno fatto scattare le sirene dell'allarme nel centro di Israele, in particolare a Herzliya e Ramat Hasharon, a nord di Tel Aviv Ilgiornale.it - Intrusione di droni dal Libano, sirene in Israele Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Duehanno fatto scattare ledell'allarme nel centro di, in particolare a Herzliya e Ramat Hasharon, a nord di Tel Aviv

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Israele - sirene in azione nel nord : in arrivo razzi e droni. L’Iran sposta lanciamissili e conduce esercitazioni - L’Iran sposta lanciamissili e conduce esercitazioni militari. . Ci sarebbero feriti a Mazra’a e dell’esplosione di un drone nei pressi della città di Nahariya. Lo riferisce l’Idf. Le sirene sono in azione per infiltrazione di razzi e droni nelle città e nei paesi del nord, tra cui Acri. E’ quanto hanno iniziato a osservare nel fine settimana scorso funzionari statunitensi, come riporta il Wall ... (Ildenaro.it)

Sirene nel nord di Israele per l'arrivo di razzi e droni - Le sirene sono in azione per infiltrazione di razzi e droni nelle città e nei paesi del nord, tra cui Acri. Lo riferisce l'Idf. Ci sarebbero feriti a Mazra'a e dell'esplosione di un drone nei pressi della città di Nahariya. Il servizio ambulanza Magen David Adom afferma che i suoi medici stanno perlustrando un'area in cui sono state segnalate collisioni. (Quotidiano.net)