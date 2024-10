Internet festival 2024, Pisa capitale nuove frontiere del digitale (Di venerdì 11 ottobre 2024) Pisa – Internet festival 2024, Pisa capitale nuove frontiere del digitale Internet festival 2024, a Pisa la 14esima edizione della manifestazione alla Loggia dei Banchi. Tema di questa edizione ‘Generazione’. Internet festival 2024 è un evento promosso dalla Regione Toscana, dal Comune di Pisa, da Registro.it e dall’Istituto di Informatica e Telematica del Cnr, ma anche dall’Università di Pisa, dalla Scuola Superiore Sant’Anna e dalla Scuola Normale Superiore insieme con Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, con la Provincia di Pisa e l’Associazione festival della Scienza. La progettazione e l’organizzazione sono a cura di Fondazione Sistema Toscana. Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)del, ala 14esima edizione della manifestazione alla Loggia dei Banchi. Tema di questa edizione ‘Generazione’.è un evento promosso dalla Regione Toscana, dal Comune di, da Registro.it e dall’Istituto di Informatica e Telematica del Cnr, ma anche dall’Università di, dalla Scuola Superiore Sant’Anna e dalla Scuola Normale Superiore insieme con Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, con la Provincia die l’Associazionedella Scienza. La progettazione e l’organizzazione sono a cura di Fondazione Sistema Toscana.

