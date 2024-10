Inter, pessima notizia per Valentin Carboni: rottura del legamento crociato per l’argentino (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il gioiellino dell’Inter, ora al Marsiglia, ha riportato un bruttissimo infortunio in Nazionale. Le ultime Valentin Carboni, attaccante dell’Inter adesso al Marsiglia, ha subito un gravissimo infortunio che rischia di ritardare la sua crescita calcistica: rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. L’ex Monza è rimasto comunque sotto il controllo dell’Inter anche dopo il Calcionews24.com - Inter, pessima notizia per Valentin Carboni: rottura del legamento crociato per l’argentino Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il gioiellino dell’, ora al Marsiglia, ha riportato un bruttissimo infortunio in Nazionale. Le ultime, attaccante dell’adesso al Marsiglia, ha subito un gravissimo infortunio che rischia di ritardare la sua crescita calcistica:delanteriore del ginocchio sinistro. L’ex Monza è rimasto comunque sotto il controllo dell’anche dopo il

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Valentin Carboni ko con l'Argentina : salta le partite con Venezuela e Colombia - Allarme Valentin Carboni in casa Argentina. L`attaccante di proprietà dell`Inter e in prestito al Marsiglia si è fermato durante gli allenamenti... (Calciomercato.com)

Infortunio Valentin Carboni - si ferma in allenamento con l’albiceleste : ecco l’entità del danno - Il calciatore del Marsiglia, in prestito dall’Inter, salterà i prossimi due impegni della nazionale di Scaloni. Il […]. Infortunio Valentin Carboni: il calciatore del Marsiglia, in prestito dall’Inter, si ferma in allenamento con l’Argentina: le condizioni Ancora un infortunio che rischia di avere un brutto strascico in stagione: Valentin Carboni si ferma in allenamento con l’Argentina. (Calcionews24.com)

Valentin Carboni - dopo la TELENOVELA DI MERCATO poco o più di mezzora a MARSIGLIA - Dopo la lunga telenovela di mercato che lo ha portato a Marsiglia, Valentin Carboni ha giocato appena mezzora: ecco i motivi Il passaggio di Valentin Carboni dall’Inter al Marsiglia è stata una delle trattative più lunghe e complesse dell’ultima finestra di mercato. Dopo una lunga trattativa l’argentino è passato in Ligue 1, fortemente voluto da […]. (Calcionews24.com)