Inter, Dumfries in gol con l’Olanda: la rete del nerazzurro però non basta (Di venerdì 11 ottobre 2024) La rete del giocatore nerazzurro pareggia i conti in Nations League nella sfida contro l’Ungheria Denzel Dumfries entra nel tabellino del match tra Ungheria e Olanda grazie al gol segnato di testa nel finale di gara, una rete fondamentale per agguantare il pareggio da parte della Nazionale di Koeman. Poco prima del gol, gli Oranje Calcionews24.com - Inter, Dumfries in gol con l’Olanda: la rete del nerazzurro però non basta Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ladel giocatorepareggia i conti in Nations League nella sfida contro l’Ungheria Denzelentra nel tabellino del match tra Ungheria e Olanda grazie al gol segnato di testa nel finale di gara, unafondamentale per agguantare il pareggio da parte della Nazionale di Koeman. Poco prima del gol, gli Oranje

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Inter-Stella Rossa LIVE 1-0 : ancora un fuorigioco - annullata la rete di Dumfries - A San Siro, il match valido per la 2ª giornata di Champions League tra Inter-Stella Rossa: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Inter-Stella Rossa, valevole per la 2ª giornata del girone di Champions League 2024/2025. SEGUI LA DIRETTA TESTUALE SU INTERNEWS24. (Calcionews24.com)

Dumfries gonfia la rete in Olanda-Germania : momentaneo pareggio! - Questo l’andamento attuale di Olanda-Germania, gara che fra i suoi protagonisti vede anche l’esterno destro dell’Inter, Denzel Dumfries. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (Dumfries gonfia la rete in Olanda-Germania: momentaneo ... (Inter-news.it)