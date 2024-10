Il turismo "tira": nel Padovano aumentano i contratti di lavoro nei pubblici esercizi (Di venerdì 11 ottobre 2024) «Certo che dispiace. Non solo perchè getta una cattiva luce sull'intero comparto, ma anche perchè usufruire delle prestazioni di personale non in regola significa fare concorrenza sleale nei confronti dei colleghi che, invece, le norme le rispettano»: Patrizio Bertin, presidente di Confcommercio Padovaoggi.it - Il turismo "tira": nel Padovano aumentano i contratti di lavoro nei pubblici esercizi Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) «Certo che dispiace. Non solo perchè getta una cattiva luce sull'intero comparto, ma anche perchè usufruire delle prestazioni di personale non in regola significa fare concorrenza sleale nei confronti dei colleghi che, invece, le norme le rispettano»: Patrizio Bertin, presidente di Confcommercio

Turismo - Cna : 7 vacanzieri stranieri su 10 attirati dal “bello e ben fatto” - L'articolo Turismo, Cna: 7 vacanzieri stranieri su 10 attirati dal “bello e ben fatto” sembra essere il primo su L'Opinionista. Il valore dei saperi e dei sapori alla base del Made in Italy – prosegue la nota – rappresenta un magnete, oltre che per i turisti stranieri di origine (sia pure lontana) italiana, nell’ordine per i turisti in arrivo dall’Asia (Cina e Giappone principalmente), dagli Usa ... (Lopinionista.it)