Il Festival irlandese arriva a Parma

Fiere di Parma venerdì 1, sabato 2, domenica 3, sabato 9 e domenica 10 novembre 2024. Con un programma musicale straordinario!!! Gli straordinari Hit Machine Drummers con i loro tamburi da guerra Celtici e dalla Scozia il gruppo di rock Celtico e più famoso al Mondo: i Saor Patrol !!!

