"Il caso Ryanair?. Solo in Consiglio" (Di venerdì 11 ottobre 2024) Dopo la richiesta, da parte di alcuni consiglieri di maggioranza, delle dimissioni del presidente della Commissione e consigliere Pd Rodolfo Piazzai, reo di non aver convocato, come richiesto in Consiglio comunale il Governatore Acquaroli e un referente di Ryanair, Piazzai chiarisce la sua posizione: " Non entrerò nel merito della mozione presentata dal presidente Bello e considerata da diversi consiglieri mal formulata, scritta male e non presentabile, né commenterò la richiesta, assolutamente inconsistente, di dimissioni formulata dal consigliere Liverani e appoggiata dal consigliere Crivellini, dimostrando anche scarsa conoscenza del regolamento comunale; di queste cose se ne discuterà in Consiglio comunale. Riguardo alla mozione presentata del presidente del Consiglio comunale Massimo Bello, per promuovere in regione l’apertura di un hub aeroportuale per la società Ryanair. Ilrestodelcarlino.it - "Il caso Ryanair?. Solo in Consiglio" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Dopo la richiesta, da parte di alcuni consiglieri di maggioranza, delle dimissioni del presidente della Commissione e consigliere Pd Rodolfo Piazzai, reo di non aver convocato, come richiesto incomunale il Governatore Acquaroli e un referente di, Piazzai chiarisce la sua posizione: " Non entrerò nel merito della mozione presentata dal presidente Bello e considerata da diversi consiglieri mal formulata, scritta male e non presentabile, né commenterò la richiesta, assolutamente inconsistente, di dimissioni formulata dal consigliere Liverani e appoggiata dal consigliere Crivellini, dimostrando anche scarsa conoscenza del regolamento comunale; di queste cose se ne discuterà incomunale. Riguardo alla mozione presentata del presidente delcomunale Massimo Bello, per promuovere in regione l’apertura di un hub aeroportuale per la societÃ

