Il caso Alessia Pifferi, la difesa chiede una nuova perizia psichiatrica (Di venerdì 11 ottobre 2024) Milano. La difesa di Alessia Pifferi, la39enne che nel luglio 2022 lasciò da sola in casa per sei giorni la figlia Diana di meno di un anno e mezzo, che morì di stenti, ha depositato il ricorso alla Corte d'Assise d'appello di Milano per chiedere, in sostanza, di annullare la condanna all'ergastolo decisa il 13 maggio. La difesa chiede che in secondo grado venga disposta una nuova perizia psichiatrica per valutare il grave ritardo cognitivo di cui soffre l'imputata, come, invece, secondo l'avvocata Alessia Pontenani, non è stato fatto in primo grado. E di accertare l'eventuale vizio di mente e l'incapacità di intendere e volere.

Stragi in famiglia - quando l'orrore avviene tra genitori e figli. Da Alessia Pifferi a Cogne - da Erika e Omar a Paderno - I carabinieri lo trovano a torso nudo e attonito, sul marciapiede, ancora sporco di sangue. A 17 anni ha appena sterminato la sua famiglia: padre, madre, fratellino di 12 anni. Ai primi di settembre... (Leggo.it)

L’avvocata di Alessia Pifferi : “In carcere è in isolamento - ha ricevuto minacce” - "Non parliamo spesso della bambina, credo che la rimozione sia una forma di protezione": parla l'avvocata di Alessia Pifferi, in carcere con una condanna all'ergastolo per aver abbandonato a casa da sola per giorni la sua bimba di 18 mesi provocandone la morte per stenti.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Alessia Pifferi oggi - com’è diventata in carcere - Condannata all’ergastolo per l’omicidio della figlia Diana, avvenuto nel luglio 2022, Alessia Pifferi sta vivendo un’esistenza difficile nel carcere di Vigevano, dove è detenuta in isolamento. Pifferi, condannata dalla Corte d’Assise di Milano per aver lasciato morire di stenti la figlia di due anni, è stata trasferita lo scorso luglio dalla struttura di San Vittore al penitenziario di Vigevano. (Tvzap.it)