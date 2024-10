Galliani | Con Berlusconi il Milan ha innovato il calcio

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) “Abbiamo avuto la fortuna di vivere tre periodi incredibili: ildegli immortali con Arrigo Sacchi, quello degli invincibili con Fabio Capello e quello dei meravigliosi con Carlo Ancelotti. C’è un fil rouge che riunisce questi periodi, ed è Silvio. Ilè considerato uno dei tre esempi diche hannoil gioco, insieme all’Ajax degli anni ’70 e al Barcellona di Guardiola. In tanti hanno vinto, ma questi hanno cambiato il”. Così Adrianonel suo intervento nello spazio “Ildegli invincibili” al Festival dello Sport di Trento. Un evento in cui si è parlato molto della finale di Coppa dei Campioni del 18 maggio 1994, in cui i rossoneri si imposero per 4-0 sul Barcellona: “Quella partita fu il punto massimo di cinque anni meravigliosi con Capello – ha spiegato –.