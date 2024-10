G7 Industria a Roma: politica industriale e innovazione al centro, accordi globali su AI e semiconduttori (Di venerdì 11 ottobre 2024) La politica Industriale deve essere centrale e ha bisogno di collaborazione e rapidità nelle risposte. Ecco cosa è emerso chiaramente oggi durante il G7 su Industria e innovazione Tecnologica a Roma a Palazzo Brancaccio. L’Italia è presidente di turno fino al 31 dicembre e questo significa incontri interministeriali in agenda, oltre vertice dei leader che si è svolto in Puglia lo scorso giugno. Il G7 Industria di Roma ha segnato un passo verso una maggiore cooperazione internazionale in settori strategici come intelligenza artificiale, semiconduttori e tecnologie green, ponendo l'accento sull'importanza di risposte rapide e coordinate alle sfide globali, inclusa la sicurezza nelle catene di approvvigionamento e la resilienza Industriale. Panorama.it - G7 Industria a Roma: politica industriale e innovazione al centro, accordi globali su AI e semiconduttori Leggi tutta la notizia su Panorama.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Lale deve essere centrale e ha bisogno di collaborazione e rapidità nelle risposte. Ecco cosa è emerso chiaramente oggi durante il G7 suTecnologica aa Palazzo Brancaccio. L’Italia è presidente di turno fino al 31 dicembre e questo significa incontri interministeriali in agenda, oltre vertice dei leader che si è svolto in Puglia lo scorso giugno. Il G7diha segnato un passo verso una maggiore cooperazione internazionale in settori strategici come intelligenza artificiale,e tecnologie green, ponendo l'accento sull'importanza di risposte rapide e coordinate alle sfide, inclusa la sicurezza nelle catene di approvvigionamento e la resilienzale.

