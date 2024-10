Furgone dei rifiuti uccise anziano. Le indagini: “Era in contromano”. Conducente rinviato a giudizio (Di venerdì 11 ottobre 2024) Prato, 11 ottobre 2024 – Sarà giudicato con rito abbreviato il Conducente del Furgone per la raccolta della carta e cartone che il 3 gennaio 2023 ha travolto e ucciso Marcello Renzo Fioretti, 80 anni, all’incrocio fra via Busento e via Livenza a Chiesanuova. L’uomo, 39 anni di origini albanesi, regolare in Italia e senza precedenti, è comparso ieri mattina di fronte al giudice per l’udienza preliminare, assistito dall’avvocato Luca Betti, e ha chiesto di essere giudicato con rito abbreviato. L’accusa è di omicidio stradale aggravato dal fatto che il mezzo viaggiava contromano. E’ quanto hanno accertato le consulenze tecniche e l’autopsia attraverso le quali è stata ricostruita la dinamica del drammatico incidente. La moglie di Fioretti si è costituita parte civile, assistita dall’avvocato Sara Milani. La discussione del processo è stata rinviata a marzo. Lanazione.it - Furgone dei rifiuti uccise anziano. Le indagini: “Era in contromano”. Conducente rinviato a giudizio Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Prato, 11 ottobre 2024 – Sarà giudicato con rito abbreviato ildelper la raccolta della carta e cartone che il 3 gennaio 2023 ha travolto e ucciso Marcello Renzo Fioretti, 80 anni, all’incrocio fra via Busento e via Livenza a Chiesanuova. L’uomo, 39 anni di origini albanesi, regolare in Italia e senza precedenti, è comparso ieri mattina di fronte al giudice per l’udienza preliminare, assistito dall’avvocato Luca Betti, e ha chiesto di essere giudicato con rito abbreviato. L’accusa è di omicidio stradale aggravato dal fatto che il mezzo viaggiava. E’ quanto hanno accertato le consulenze tecniche e l’autopsia attraverso le quali è stata ricostruita la dinamica del drammatico incidente. La moglie di Fioretti si è costituita parte civile, assistita dall’avvocato Sara Milani. La discussione del processo è stata rinviata a marzo.

