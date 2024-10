Ilgiorno.it - Fondi per l’autonomia dei disabili

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Sesto San Giovanni è sempre più inclusiva: al via “Finalmente posso anch’io”, il percorso di autonomia abitativa e lavorativa per persone contà. Il Comune di Sesto San Giovanni, grazie a un finanziamento del Pnrr di 400mila euro, ha lanciato il progetto “Finalmente posso anch’io”, che mira a favorireabitativa e lavorativa di persone contà, di età compresa tra 18 e 50 anni. Sono previsti due appartamenti attrezzati in via Campestre 250, dotati di domotica e privi di barriere architettoniche, dove 10 persone avranno l’opportunità di vivere in co-housing. Il progetto si rivolge a residenti contà certificata (legge 104/92), coinvolgendoli in percorsi personalizzati, con supporto di una equipe multidisciplinare. Le attività prevedono l’acquisizione di competenze lavorative attraverso tirocini e formazione.