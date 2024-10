F1: Toyota di ritorno da partner tecnico della Haas (Di venerdì 11 ottobre 2024) Dopo un’assenza che perdura ormai dal 2009, la Toyota è pronta a rientrare in Formula 1. Non con vetture proprie, ma in base a una partnership pluriennale siglata proprio oggi in via ufficiale con la Haas. Il tutto è stato rivelato attraverso un comunicato diffuso sul sito ufficiale della scuderia che fa base in North Carolina, USA. In buona sostanza, la Toyota diventa partner tecnico della Haas. Nessun avvicendamento a livello di motori, che rimangono quelli Ferrari, ma un altro tipo di ruolo. Si legge nel comunicato: “In base al nuovo accordo pluriennale, le parti condivideranno esperienza e conoscenza, al pari delle risorse. Toyota fornirà servizi di progettazione, tecnici e di produzione, mentre Haas offrirà in cambio competenze a livello tecnico e vantaggi commerciali. Oasport.it - F1: Toyota di ritorno da partner tecnico della Haas Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Dopo un’assenza che perdura ormai dal 2009, laè pronta a rientrare in Formula 1. Non con vetture proprie, ma in base a unaship pluriennale siglata proprio oggi in via ufficiale con la. Il tutto è stato rivelato attraverso un comunicato diffuso sul sito ufficialescuderia che fa base in North Carolina, USA. In buona sostanza, ladiventa. Nessun avvicendamento a livello di motori, che rimangono quelli Ferrari, ma un altro tipo di ruolo. Si legge nel comunicato: “In base al nuovo accordo pluriennale, le parti condivideranno esperienza e conoscenza, al pari delle risorse.fornirà servizi di progettazione, tecnici e di produzione, mentreoffrirà in cambio competenze a livelloe vantaggi commerciali.

