Export farmaceutico record in Campania, ma i cittadini non trovano le medicine: un suicidio (Di venerdì 11 ottobre 2024) Non passa giorno qui in Campania dove la guerra dell’informazione ci fa sapere da un lato che non siamo mai stati così messi male sia come Salute che come Ssn – e nessuno più di noi ammalati campani se ne rende conto – ma dall’altro che non abbiamo mai avuto una così florida e produttiva attività manifatturiera e industriale, specie nel settore della farmaceutica, che guarda caso avrebbe il compito primario di aiutare a curare gli ammalati e innanzitutto quelli residenti nelle zone delle attività industriali e farmaceutiche, ma che a quanto pare non ci riesce. L’8 ottobre 2024, il settimo Rapporto Gimbe ha evidenziato tra le altre cose: – Finanziamento pubblico della spesa sanitaria in diminuzione, anche per gli obblighi di incrementare la spesa farmaceutica per i farmaci innovativi sotto brevetto e i vaccini (130,3 miliardi di euro), ma aumento della spesa privata (+45. Ilfattoquotidiano.it - Export farmaceutico record in Campania, ma i cittadini non trovano le medicine: un suicidio Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Non passa giorno qui indove la guerra dell’informazione ci fa sapere da un lato che non siamo mai stati così messi male sia come Salute che come Ssn – e nessuno più di noi ammalati campani se ne rende conto – ma dall’altro che non abbiamo mai avuto una così florida e produttiva attività manifatturiera e industriale, specie nel settore della farmaceutica, che guarda caso avrebbe il compito primario di aiutare a curare gli ammalati e innanzitutto quelli residenti nelle zone delle attività industriali e farmaceutiche, ma che a quanto pare non ci riesce. L’8 ottobre 2024, il settimo Rapporto Gimbe ha evidenziato tra le altre cose: – Finanziamento pubblico della spesa sanitaria in diminuzione, anche per gli obblighi di incrementare la spesa farmaceutica per i farmaci innovativi sotto brevetto e i vaccini (130,3 miliardi di euro), ma aumento della spesa privata (+45.

