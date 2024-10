“Esiste una legge che mi impedisce di giocare a calcio. Voglio sensibilizzare su questo tema”: Alessandro Matri non può essere tesserato (Di venerdì 11 ottobre 2024) Sarebbe tornato a giocare a calcio in seconda categoria per il semplice gusto di farlo con gli amici di una vita, ma una regola poco conosciuta – almeno dai club dilettantistici – ha impedito alla Graffignana di tesserare Alessandro Matri. “Purtroppo non potrò tornare a giocare. Ho accettato con molto piacere l’invito dei miei amici della Graffignana, il mio paese natale, ma Esiste una norma che impedisce il tesseramento, se si è iscritti all’albo degli allenatori professionisti”. Amareggiato e sconsolato, l’ex attaccante di Juventus e Milan – tra le altre – ha comunicato sui social che non potrà tornare sui campi di gioco, per una regola prevista dalle organizzazioni federali: “Non Voglio assolutamente polemizzare, avrei fatto sicuramente una brutta figura, ma Voglio sensibilizzare questa tematica“. Ilfattoquotidiano.it - “Esiste una legge che mi impedisce di giocare a calcio. Voglio sensibilizzare su questo tema”: Alessandro Matri non può essere tesserato Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Sarebbe tornato ain seconda categoria per il semplice gusto di farlo con gli amici di una vita, ma una regola poco conosciuta – almeno dai club dilettantistici – ha impedito alla Graffignana di tesserare. “Purtroppo non potrò tornare a. Ho accettato con molto piacere l’invito dei miei amici della Graffignana, il mio paese natale, mauna norma cheil tesseramento, se si è iscritti all’albo degli allenatori professionisti”. Amareggiato e sconsolato, l’ex attaccante di Juventus e Milan – tra le altre – ha comunicato sui social che non potrà tornare sui campi di gioco, per una regola prevista dalle organizzazioni federali: “Nonassolutamente polemizzare, avrei fatto sicuramente una brutta figura, maquestatica“.

