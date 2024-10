Ilfattoquotidiano.it - Erdogan, la mina vagante nel cuore della Nato che sostiene Hamas e accusa Israele: “Dopo Gaza e Libano toccherà alla Turchia”

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Il presidente turco Recep Tayyipha celebrato il 7 ottobre con parole incendiarie mentre, contemporaneamente, continua a premere affinché l’Ucraina conceda parte del proprio territorio sovrano a Mosca per far terre la guerra di aggressione del Cremlino. Del resto la formula dei doppiopesismo è sempre stata la preferita dal Sultano che da due anni e mezzo prova a spacciarsi per genuino mediatore tra Mosca e Kiev.il 7 ottobre ha addirittura denunciato che il governo del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu nutre ambizioni che includono l’invasione dell’Alia come avvertendo di una possibile guerra tra Ankara e Tel Aviv.