Elezioni regionali, la Lega riminese svela i primi due candidati. Morrone: "C'è possibilità di vincere" (Di venerdì 11 ottobre 2024) “Due fuoriclasse”. Non usa mezzi termini il parlamentare Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna, nel presentare ufficialmente i primi due candidati della lista del Carroccio alle prossime Elezioni regionali per il collegio di Rimini: Angelita Conte e Piero Canarini. Saranno al fianco della Riminitoday.it - Elezioni regionali, la Lega riminese svela i primi due candidati. Morrone: "C'è possibilità di vincere" Leggi tutta la notizia su Riminitoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) “Due fuoriclasse”. Non usa mezzi termini il parlamentare Jacopo, segretario dellaRomagna, nel presentare ufficialmente iduedella lista del Carroccio alle prossimeper il collegio di Rimini: Angelita Conte e Piero Canarini. Saranno al fianco della

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Verso le elezioni regionali - Calvano (Pd) : "Nuove sfide con dialogo e ascolto" - Dopo l'ufficializzazione della sua candidatura da parte del Partito Democratico di Ferrara, Paolo Calvano si presenta alla cittadinanza ferrarese in un evento pubblico, in programma sabato 12 ottobre a partire dalle ore 9.30 alle Corti di Medoro. Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraToday... (Ferraratoday.it)

Regionali - al via speciale Adnkronos su elezioni amministrative 2024 - (Adnkronos) – Uno spazio di approfondimento sulle elezioni amministrative di ottobre e novembre, per aiutare i cittadini a informarsi e… L'articolo Regionali, al via speciale Adnkronos su elezioni amministrative 2024 proviene da Quotidiano Rosso di Sera. . (Rossodisera.eu)

Regionali - al via speciale Adnkronos su elezioni amministrative 2024 - È lo speciale “Regioni al voto” che l’Adnkronos lancia domani sul proprio sito web, Adnkronos. . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. (Adnkronos) – Uno spazio di approfondimento sulle elezioni amministrative di ottobre e novembre, per aiutare i cittadini a informarsi e orientarsi in vista del voto in Liguria, Emilia-Romagna e Umbria. (Webmagazine24.it)