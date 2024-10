Dove vedere Lucchese-Sestri Levante e le probabili formazioni (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il Sestri Levante sogna la terza vittoria di fila fuori casa dopo i successi contro Pianese e Legnago Salus. Questa volta l'avversario sarà la Lucchese che non sta attraversando un grande periodo di forma con tre gare senza successi, una striscia conclusa con lo 0-4 con il Perugia. I corsari Europa.today.it - Dove vedere Lucchese-Sestri Levante e le probabili formazioni Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ilsogna la terza vittoria di fila fuori casa dopo i successi contro Pianese e Legnago Salus. Questa volta l'avversario sarà lache non sta attraversando un grande periodo di forma con tre gare senza successi, una striscia conclusa con lo 0-4 con il Perugia. I corsari

Lucchese-Sestri Levante oggi in tv : data - orario e diretta streaming Serie C 2024/2025 - RISULTATI E CLASSIFICA The post Lucchese-Sestri Levante oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2024/2025 appeared first on SportFace. it seguirà l’evento in diretta e fornirà costanti aggiornamenti e contenti relativi alla sfida. Sportface. La partita andrà in scena nella giornata di venerdì 11 ottobre alle ore 20:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 255. (Sportface.it)

Lucchese-US Sestri Levante (venerdì 11 ottobre 2024 ore 20 : 30) : formazioni - quote - pronostici - I liguri hanno […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici . Nono turno di Serie C girone B e la Lucchese di Gorgone è impegnata in casa contro l’ US Sestri Levante di Scotto. La Pantera ha visto interrompere la sua serie di 5 risultati utili consecutivi a Perugia, dove i grifoni hanno avuto nettamente la meglio per quella che è la peggior sconfitta stagionale al primo vero scontro ... (Infobetting.com)