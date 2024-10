Diga, Salvini a Genova: "Ritardi? Ci sono già i cassoni a mare, obiettivo lavori chiusi entro 2026" (Di venerdì 11 ottobre 2024) "Ci sono già i cassoni a mare". Così il vicepresidente del consiglio e ministro di infrastrutture e trasporti Matteo Salvini, questa mattina a Genova per un convegno dedicato alla tutela del paesaggio, ha commentato le polemiche relative ai Ritardi per la costruzione della Diga foranea di Genova Genovatoday.it - Diga, Salvini a Genova: "Ritardi? Ci sono già i cassoni a mare, obiettivo lavori chiusi entro 2026" Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) "Cigià i". Così il vicepresidente del consiglio e ministro di infrastrutture e trasporti Matteo, questa mattina aper un convegno dedicato alla tutela del paesaggio, ha commentato le polemiche relative aiper la costruzione dellaforanea di

