Iltempo.it - Diabete, compie 10 anni il sensore che ha cambiato la gestione della malattia

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Roma, 11 ott. (Adnkronos Salute) - Decimo compleanno per FreeStyle Libre di Abbott, la tecnologia di monitoraggio del glucosio con sensori, leader a livello mondiale, che hala vita di milioni di persone con. Il momento celebrativo - si legge in una nota - si svolge durante i ‘s Innovation Days', la due giorni organizzata l'11 e 12 ottobre a Roma da Abbott, che ha coinvolto esperti, società scientifiche e rappresentanti delle associazioni pazienti, per confrontarsi sulla svolta organizzativa e tecnologica nelladel. Dal 2014, il sistema FreeStyle Libre si è continuamente evoluto e ampliato, rivoluzionando la cura di più di 6 milioni di persone in oltre 60 Paesi nel mondo.