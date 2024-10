Calciomercato.it - Decisione presa: Theo Hernandez alla Juve, la rivelazione in diretta

Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024)è un ‘caso’. Con il Milan non c’è ancora accordo per il rinnovo: “Red Bird non vuole pagare troppo i giocatori” Nel programma ‘Zone’ in onda sul canale youtube di Calciomercato.it, si è parlato anche del futuro die delle indiscrezioni che lo danno nel mirino dellantus vista la sua precaria situazione contrattuale con il Milan.e il futuro incerto al Milan (LaPresse) – calciomercato.itIntervenuto nella, Fabio Ravezzani ha dato pressoché zero chance ai bianconeri di mettere le mani sul cartellino del terzino francese: “Stenterebbe a riconoscersi nella“. Per il direttore di ‘Telelombardia’,punta a lasciare Milano per approdare in un top club europeo: “Non si riconosce più nel Milan attuale, quindi credo che lui quando andrà via.