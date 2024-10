Ilrestodelcarlino.it - Danza di colori nel cielo marchigiano: la magia dell'aurora boreale

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Ancona, 11 ottobre 2024 – Anche nelle nostre Marche è stato visibile lo straordinario spettacoloe in tantissimi si sono lanciati ieri, mercoledì 10 ottobre, a scattare foto che poi hanno fatto il giro del web. Le testimonianze'evento (/Sar) si sono susseguite sulla rete fra ieri e oggi. Da Fabriano, a Gabicce, passando per Jesi e Macerata. Lo shownelle Marche, le immagini più belleimmortalata da due fotografi maceratesi, ecco lo spettacoloa natura Il fenomeno è caratterizzato da un colore rossastro quasi “monocromatico”. Ladel momento è stata unica, e ha permesso a moltissimi marchigiani di alzare lo sguardo verso un, come in sogno, trapuntato di stelle e tinto di un tiepido rosso.