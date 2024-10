Corso per volontari della Cooperazione Internazionale: c'è ancora tempo per le iscrizioni (Di venerdì 11 ottobre 2024) Le persone interessate a partecipare al Corso per volontari della Cooperazione Internazionale possono presentare domanda fino a venerdì 25 ottobre. Per consentire una maggiore partecipazione, in particolare degli studenti universitari per i quali, da sempre, il Corso è di particolare interesse, è Modenatoday.it - Corso per volontari della Cooperazione Internazionale: c'è ancora tempo per le iscrizioni Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Le persone interessate a partecipare alperpossono presentare domanda fino a venerdì 25 ottobre. Per consentire una maggiore partecipazione, in particolare degli studenti universitari per i quali, da sempre, ilè di particolare interesse, è

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Croce Verde di Villastellone : a Torino la presentazione del nuovo corso per diventare volontari - Sarà presentato la sera di venerdì 18 ottobre 2024 nei locali di via Monterosa 150 a Torino il nuovo corso per volontari della Croce Verde di Villastellone, che ha unità operative a Torino, Santena, Villastellone e Sestriere. "Essere volontario o volontaria - spiegano gli organizzatori... (Torinotoday.it)

Emergenze future - un percorso che raccoglie le esperienze dei volontari in prima linea durante l'alluvione - Aumentare la capacità del Comune di Cesena e del sistema di Protezione Civile di coinvolgere, gestire e comunicare con i movimenti spontanei di volontari in “tempo di pace” per preparare la comunità alle crisi future e lavorare sulle pratiche di autoprotezione, e durante le emergenze per rendere. (Cesenatoday.it)

Volontari e Polizia Locale sul percorso della "Half Marathon Tin Bota Rumagna" : le strade chiuse al traffico - Domenica si disputerà la seconda edizione della podistica "Half Marathon Tin Bota Rumagna", una corsa su strada suddivisa in tre percorsi della distanza rispettivamente di 4, 8 e 21 chilometri con partenza alle 9.30 da Piazza Saffi. Il circuito verrà interdetto alla circolazione solo durante il... (Forlitoday.it)