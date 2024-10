Cori / In ricordo di Matteotti, presentazione del volume “Dalla Lega dei Comuni socialisti a Ali” (Di venerdì 11 ottobre 2024) Cori – Sabato 12 ottobre, alle ore 17.30, appuntamento a Cori, presso la biblioteca comunale ‘E.F. Accrocca’ con ‘Dalla Lega dei Comuni socialisti a Ali – Autonomie Locali Italiane. 1916 – 1924’. Il volume ricostruisce, a cento anni Dalla morte, l’impegno di Giacomo Matteotti nelle autonomie locali e nella finanza locale. Interverranno: Mauro Primio De L'articolo Cori / In ricordo di Matteotti, presentazione del volume “Dalla Lega dei Comuni socialisti a Ali” Temporeale Quotidiano. Temporeale.info - Cori / In ricordo di Matteotti, presentazione del volume “Dalla Lega dei Comuni socialisti a Ali” Leggi tutta la notizia su Temporeale.info (Di venerdì 11 ottobre 2024)– Sabato 12 ottobre, alle ore 17.30, appuntamento a, presso la biblioteca comunale ‘E.F. Accrocca’ con ‘deia Ali – Autonomie Locali Italiane. 1916 – 1924’. Ilricostruisce, a cento annimorte, l’impegno di Giacomonelle autonomie locali e nella finanza locale. Interverranno: Mauro Primio De L'articolo/ Indideldeia Ali” Temporeale Quotidiano.

