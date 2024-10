Concorso dirigenti scolastici, prova scritta il 30 ottobre. Richiesta ausili e tempi aggiuntivi per disabilità o DSA. Indicazioni (Di venerdì 11 ottobre 2024) I candidati al Concorso ordinario per dirigenti scolastici svolgeranno la prova scritta il 30 ottobre, ore 14,30-17,30. Per richiedere la concessione di ausili, misure dispensative, strumenti compensativi e/o tempi aggiuntivi per l'espletamento della prova scritta è necessario inviare la documentazione utile. L'articolo Concorso dirigenti scolastici, prova scritta il 30 ottobre. Richiesta ausili e tempi aggiuntivi per disabilità o DSA. Indicazioni . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) I candidati alordinario persvolgeranno lail 30, ore 14,30-17,30. Per richiedere la concessione di, misure dispensative, strumenti compensativi e/oper l'espletamento dellaè necessario inviare la documentazione utile. L'articoloil 30pero DSA.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Concorso dirigenti scolastici - prova scritta il 30 ottobre : dove si svolge. Abbinamento sedi-candidati USR [IN AGGIORNAMENTO] - L'articolo Concorso dirigenti scolastici, prova scritta il 30 ottobre: dove si svolge. Abbinamento sedi-candidati USR [IN AGGIORNAMENTO] sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. La prova scritta del concorso ordinario per dirigenti scolastici, DDG 18 dicembre 2023, n. La prova scritta si svolge nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione, nelle ... (Orizzontescuola.it)

Concorso Dirigenti Scolastici 2023 - ELENCHI USR candidati ammessi alla prova scritta [AGGIORNATO con CAMPANIA] - Concorso Dirigenti Scolastici di cui al DD n. L'articolo Concorso Dirigenti Scolastici 2023, ELENCHI USR candidati ammessi alla prova scritta [AGGIORNATO con CAMPANIA] sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. Il 30 ottobre è prevista la prova scritta. . 2788 del 18 dicembre 2023: il 23 maggio, in un unico turno, si è svolta la prova preselettiva per i 24. (Orizzontescuola.it)

Concorso presidi - il Tar dà ragione al ministero. Che ora potrebbe procedere alla assunzione di 519 dirigenti - Dopo un mese e mezzo di scuola e almeno un paio di collegi docenti, 519 istituti potrebbero a breve cambiare preside. “Sono stati fatti salvi – ha spiegato il ministro – gli atti sulla base dei quali il ministero ha provveduto ad attribuire i punteggi per i titoli dei candidati inclusi nella graduatoria: il Tar, dando pienamente ragione all’operato del Mim, ha condiviso l’intento ... (Ilfattoquotidiano.it)