Concorso dirigenti scolastici, prova scritta il 30 ottobre: dove si svolge. Abbinamento sedi-candidati USR [IN AGGIORNAMENTO] (Di venerdì 11 ottobre 2024) La prova scritta del Concorso ordinario per dirigenti scolastici, DDG 18 dicembre 2023, n. 2788, si svolgerà il 30 ottobre, ore 14,30-17,30. La prova scritta si svolge nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione, nelle sedi individuate dall'USR. Gli Uffici scolastici regionali pubblicano gli abbinamenti sedi-candidati.

