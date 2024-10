Como-Parma | Tutte le informazioni per acquistare i biglietti (Di venerdì 11 ottobre 2024) “Si informano i tifosi Lariani che è attiva la vendita libera per la partita Como-Parma, valida per l'8ª giornata di Serie A Enilive, in programma sabato 19 ottobre alle ore 15:00. La partita si disputerà allo stadio “G.Sinigaglia” di Como.La vendita è attiva fino al giorno gara o ad Quicomo.it - Como-Parma | Tutte le informazioni per acquistare i biglietti Leggi tutta la notizia su Quicomo.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) “Si informano i tifosi Lariani che è attiva la vendita libera per la partita, valida per l'8ª giornata di Serie A Enilive, in programma sabato 19 ottobre alle ore 15:00. La partita si disputerà allo stadio “G.Sinigaglia” di.La vendita è attiva fino al giorno gara o ad

