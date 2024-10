Clima, Friday for Future torna in piazza: “La Regione può fare qualcosa. E siamo qua a chiederglielo" / VIDEO e FOTO (Di venerdì 11 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayUn flash mob per chiedere un cambio di passo nella lotta al cambiamento Climatico. Anche se meno partecipata rispetto a precedenti manifestazioni, in piazza Santissima Annunziata c'erano comunque tanti giovani e associazioni Firenzetoday.it - Clima, Friday for Future torna in piazza: “La Regione può fare qualcosa. E siamo qua a chiederglielo" / VIDEO e FOTO Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayUn flash mob per chiedere un cambio di passo nella lotta al cambiamentotico. Anche se meno partecipata rispetto a precedenti manifestazioni, inSantissima Annunziata c'erano comunque tanti giovani e associazioni

