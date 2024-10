Cina: WWF denuncia grande calo popolazione fauna selvatica, loda ruolo del Paese in natura (Di venerdì 11 ottobre 2024) Pechino, 11 ott – (Xinhua) – Il World Wildlife Fund (WWF) ha registrato un devastante calo del 73% delle dimensioni medie delle popolazioni di animali selvatici monitorate a livello globale dal 1970 al 2020. Kirsten Schuijt, direttrice generale del WWF International, ha lodato la leadership della Cina nella conservazione della natura e negli sforzi per il clima. Agenzia Xinhua Romadailynews.it - Cina: WWF denuncia grande calo popolazione fauna selvatica, loda ruolo del Paese in natura Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Pechino, 11 ott – (Xinhua) – Il World Wildlife Fund (WWF) ha registrato un devastantedel 73% delle dimensioni medie delle popolazioni di animali selvatici monitorate a livello globale dal 1970 al 2020. Kirsten Schuijt, direttrice generale del WWF International, hato la leadership dellanella conservazione dellae negli sforzi per il clima. Agenzia Xinhua

