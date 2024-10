Romadailynews.it - Cina: 136ma Fiera di Canton riunira’ oltre 30.000 imprese in presenza

Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Pechino, 11 ott – (Xinhua) –30.000nazionali ed estere parteciperanno inallasessione della China Import and Export Fair, nota comedi, ha dichiarato ieri il ministero del Commercio. Lasi terra’ a Guangzhou in tre fasi tra il 15 ottobre e il 4 novembre e dovrebbe comprendere 55 aree espositive su 1,55 milioni di metri quadrati. In questa sessione saranno esposti circa 390.000 prodotti digitali e intelligenti, con un aumento del 300% rispetto alla 135madi, e il numero di prodotti ecologici e a basse emissioni di carbonio aumentera’ del 130% rispetto all’edizione precedente, secondo il funzionario del ministero Xiao Lu. Fino a mercoledi’, circa 125.000 acquirenti stranieri provenienti da 203 Paesi e regioni avevano espresso la volonta’ di partecipare all’evento.