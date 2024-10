Quotidiano.net - Ciglia effetto fumetto, torna la tendenza anni 2000 in versione manga

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Lefinte sonote in grande stile. Questo autunno-inverno 2024-2025, il look caratterizzato da questo accessorio, messo bene in evidenza, sta conquistando le passerelle e non solo. Non sono certo passate inosservate le creazioni creative ed eccentriche della make-up artist Diane Kendall, realizzate per la sfilata AI 2024-25 di Marc Jacobs, in cui le modelle sono state fatte sfilare conin raso e pizzo, sexy e audaci, dalla forma leggermente ricurva e ispirata ai cartoni animati giapponesi. Ritorno in grande stile Lefinte, fluttuanti e voluminose, sono diventate un accessorio indispensabile nelle ultime stagioni. Dopo aver fatto capolino nella primavera, si confermano anche per l’autunno 2024.